Украина В Госстате рассказали, какие продукты подорожали больше всего

2021-09-14 20:20

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что больше всего подорожал лук 107,8% до 10,6 гривен за килограмм, свекла - на 72,4% до 9,3 гривен за килограмм, морковь - на 71,5% до 10,3 гривен за килограмм, капуста - 38,7% до 6,6гривен за килограмм.

Также в ведомстве сообщили, что подсолнечное подорожало на 52,9% до 64,3 гривен за литр, сахар на - 37,3% до 28,7 гривен за килограмм. При этом яйца подешевели на 4,3% до 26,3 гривен за десяток.

Кроме того куриное филе подорожало 21,5% до 111,4 гривен за килограмм, куриные тушки - на 25,0% до 69,9 гривен за килограмм.

Пиво отечественного производства поднялось в цене на 7,7% до 18,8 гривен за бутылку, вина столовые - на 5,9% до 70,19 грн за 0,75 л.