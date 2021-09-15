Украина В Украине снова могут вырасти тарифы для населения на горячую воду и отопление

2021-09-15 20:00

Льготная цена не решит вопрос с тарифами. Цены на тепло и горячую воду все равно нужно будет пересмотреть

В Украине снова могут вырасти тарифы для населения на горячую воду и отопление. Рост может составить 30-40%.

Теплокоммунэнерго пока не могут купить дешевый газ от "Нафтогаза" по фиксированной цене 7,42 гривны за кубометр, оставив тарифы на свои услуги без изменений. По словам исполнительного дректора АГУ Александра Слобожана, для бюджетных учреждений газ стоит 20 гривен, а для населения вроде как 7,42 грн/куб. Нужно постановление Кабмина, иначе этот газ нельзя распределить. Значит, он будет миксоваться и для населения будет таким же дорогим.

Также эксперт отметил, что льготная цена не решит вопрос с тарифами. Цены на тепло и горячую воду все равно нужно будет пересмотреть. По его словам, даже при 7,4 гривен/куб нужна корректировка на 30-40%. По бюджетным учреждениям рост цен должен быть еще больше - в два-три раза.

Напомним, в Киевской государственной администрации пересмотрят тарифы на отопление. Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ.