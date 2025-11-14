Спорт Еск-тренер львівського Руху може знову стати керівником тираспольського Шерифа

2025-11-14 09:29

Фахівець, який раніше тренував львівський Рух, Леонід Кучук може знову стати керівником тираспольського Шерифа.

Згідно з доступною інформацією, 66-річного професіонала бачили в Тирасполі. Крім того, є відомості про те, що Кучук підтримує взаємини з Шерифом, оскільки раніше він уже був пов’язаний з цим молдовським клубом.

Вказується, що у зв’язку з тим, що в поточному сезоні Шериф зазнав п’ять поразок і зараз займає третю позицію в таблиці, керівництво клубу розглядає можливість зміни тренера для покращення результатів.

Нагадаємо, що Леонід Кучук став наставником команди в січні 2004 року і працював на цій посаді шість років, а потім понад рік (з перервами) виконував обов’язки спортивного директора.

Додамо, що окрім Кучука молдовський клуб також тренували й інші українські фахівці - Юрій Вернидуб з 2020 по 2022 рік та Юрій Гура у 2024 році.

