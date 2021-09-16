Украина Где размещены камеры автофиксации на дорогах Украины: перечень

2021-09-16 20:40

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения фиксируют превышение скорости на основных автомагистралях страны.

Камеры автоматической фиксации превышений разрешенной скорости устанавливают как в городах, так и на главных трассах. Больше всего таких камер установлено на дорогах Киев-Чоп, Киев-Одесса, Киев-Харьков. Камеры настроены таким образом, что фиксируют нарушения тех автомобилей, которые превышают скорость более, чем на 21 км в час.

При этом не всегда на трассе действует ограничение движения в 90 или 110 км/ч. Вблизи светофоров, в населенных пунктах, которые расположены на трассе или возле постов полиции скорость ограничена в 50 или 70 км в час. Именно в местах таких ограничений и установлены камеры автофиксации.

Камера автофиксации выглядит как параллелепипед с дополнительным радаром наверху. Внутри прибора можно заметить круглую линзу. Другие камеры, размещенные вдоль дороги, только передают "картинку", а скорость не фиксируют.

Перед камерой автофиксации обязательно должен быть размещен знак "контроль скорости", иначе показания камеры будут незаконными. В рамках действия этого знака также могут вести наблюдение патрульная полиция с наручными камерами TruCam. Вскоре на дороги выедут автомобили "фантомы" без опознавательных знаков, которые будут контролировать скорость из машины.

Во время обнаружения автомобиля, который нарушает скоростной режим, камера автофиксации делает фото-и видеосъемку. Причем освещение неважное – ночью работают вспышки. Эти фото-и видеоматериалы фиксируются в специальном информационном центре, откуда поступают нарушителям. Наложенные на автомобиль штрафы владелец может увидеть через разнообразные сервисы – в приложении “Дия” личном кабинете СЦ МВД, телеграмм-ботах и тому подобное. Так же с помощью этих сервисов можно быстро оплатить штраф. Полиция также присылает штрафы по почте по месту регистрации владельца транспортного средства. Но если он оплатил штраф онлайн, письмо не присылают.

Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, насколько был нарушен режим движения. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, но меньше чем на 50 км/ч, размер штрафа составляет 340 грн (ст. 122 ч. 1 КУАПП). Если же водитель превысил скорость более чем на 50 км/ч, штраф составляет 1700 грн (ст. 122 ч. 4 КУАПП). Если штраф, зафиксированный камерой автофиксации, заплатить в течение десяти дней, его сумма уменьшается вдвое. Это правило не касается штрафов, выписанных полицейскими. Если штраф не уплачен в течение 30 дней со дня его вынесения, он передается в исполнительную службу, которая может заблокировать счета или имущество нарушителя. Также с неоплаченными штрафами невозможно перерегистрировать транспортное средство, осуществить другие процедуры с автомобилем.



Размещение камер на дорогах государственного значения

Індекс дороги Назва дороги Місце, км Дозволена швидкість



М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі 113+864 50 км/год

М-01-02 КИЇВ-ЧЕРНІГІВ-НОВІ ЯРИЛОВИЧІ ПІВДЕННИЙ ПІДХІД ДО М. ЧЕРНІГОВА 6+414 50 км/год

М-02 КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК 43+993 50 км/год

М-02 КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК 125+385 50 км/год

М-03 Київ - Харків - Довжанський 49+150 110 км/год

М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+350 110 км/год

М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+400 110 км/год

М-03 Київ - Харків - Довжанський 155+696 110 км/год

М-03 Київ - Харків - Довжанський 324+515 90 км/год

М-03 Київ - Харків - Довжанський 319+374 50 км/год

М-05 Київ - Одеса 15+250 50 км/год

М-05 Київ - Одеса 15+740 50 км/год

М-05 Київ - Одеса 19+400 50 км/год

М-05 Київ - Одеса 24+400 70 км/год

М-05 Київ - Одеса 24+700 70 км/год

М-05 Київ - Одеса 28+450 70 км/год

М-05 Київ - Одеса 28+870 110 км/год

М-05 Київ - Одеса 35+240 50 км/год

М-05 Київ - Одеса 35+352 50 км/год

М-05 Київ - Одеса 294+260 50 км/год

М-05 Київ - Одеса 248+169 110 км/год

М-05 Київ - Одеса 253+462 110 км/год

М-05 Київ - Одеса 465+483 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 21+730 70 км/год

М-06 Київ - Чоп 21+810 70 км/год

М-06 Київ - Чоп 46+050 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 49+700 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 66+250 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 490+400 50 км/год

М-06 Київ - Чоп 555+730 50 км/год

М-06 Київ - Чоп 554+850 50 км/год

М-06 Київ - Чоп 94+461 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 94+686 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 97+297 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 97+627 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 158+305 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 230+853 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 174+600 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 127+246 110 км/год

М-06 Київ - Чоп 528+459 50 км/год

М-06 Київ - Чоп 685+309 50 км/год

М-07 Київ - Ковель - Ягодин 23+550 50 км/год

М-07 Київ - Ковель - Ягодин 30+600 90 км/год

М-07 Київ - Ковель - Ягодин 37+700 50 км/год

М-07 Київ - Ковель - Ягодин 44+100 90 км/год

М-07 Київ - Ковель - Ягодин 444+971 50 км/год

М-10 Львів-Краковець 21+671 50 км/год

М-10 Львів-Краковець 53+580 50 км/год

М 10-01 Західний обхід м. Львова 3+360 50 км/год

М-11 Львів - Шегині 16+153 50 км/год

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече 129+788 50 км/год

М-21 ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 294+619 50 км/год

М-21 ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 294+567 50 км/год

М-22 ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ 30+459 50 км/год

М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 371+527 50 км/год

М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 404+377 50 км/год

М-30 СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ 404+640 50 км/год

Р-01 Київ - Обухів 30+000 50 км/год

Р-01 Київ - Обухів 30+110 50 км/год

Р-01 Київ - Обухів 9+784 50 км/год

Р-01 Київ - Обухів 9+994 50 км/год

Р-01 Київ - Обухів 3+441 50 км/год

Р-01 Київ - Обухів 3+461 50 км/год

Н-01 Київ - Знамянка 26+050 50 км/год

Н-01 Київ - Знамянка 26+088 50 км/год

Н-07 КИЇВ-СУМИ-ЮНАКІВКА 60+426 50 км/год

Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 82+575 50 км/год

Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 95+200 50 км/год