Детали Эксперт предложила властям Украины посадить за решетку более 82% населения

2021-09-17 12:26

В Украине в 2021 году более двух тысяч журналистов остались без работы благодаря нынешнему диктаторскому режиму, который установил президент Зеленский, а простые граждане остались без достоверной и правдивой информации, заявила 14 сентября политолог Елена Броницкая, комментируя положение дел в стране, сообщает Регнум.

Об этом пишет 112ua.tv.

Эксперт напомнила о мирной акции протеста, состоявшегося вместе с проведением в Киеве конференции — “YES — “Ялтинская европейская стратегия”, в рамках которой митингующие поддержали журналистов украинских оппозиционных СМИ — 112.ua, NEWSONE, ZIK, “Первый независимый”, “Страна.UA”, “Новости Украины.UA”, “Шарий.NET”, которые были незаконно, без каких-либо доказательств, фактов и “просто по беспределу” заблокированы нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперт отмечает, что была приятно удивлена пристальным вниманием к плакатам журналистов многих европейских партнеров Украины, которые посетили данный форум.

“Понимаю, что для них это вопиющий случай, сумбурный нонсенс и недопонимание того, как можно в государстве, которое постоянно декларирует, что желает попасть в ЕС, НАТО, и при этом наглым образом за правду закрывает оппозиционные СМИ, более того без какой-либо доказательной базы о нарушениях по выдуманным статьям“, — отмечает Броницкая.

Политолог уверена, что проблематика с закрытием оппозиционных телеканалов Украины и взятием без всяких законных оснований под домашний арест лидера оппозиционной партии Украины “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука непременно обсуждается и осуждается лидерами многих европейских стран.

“Но, учитывая данные обстоятельства с донесением правдивой информации в Украине пока со стороны украинских властей, мы вряд ли об этом узнаем… Хотя, многие понимают всю суть несправедливости и задаются вопросом: как можно закрыть телеканалы за то, что они подают достоверную информацию, и арестовать лидера оппозиции, мотивируя это его несогласием с нынешним политическим курсом Зеленского? Тогда нужно посадить за решетку более 82% населения, которые также не согласны с нынешним курсом введения политики”, — резюмировала она.