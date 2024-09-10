Мир ЕС начал переговоры о безвизовом режиме с Арменией

2024-09-10 17:37

Европейский Союз начал переговоры о либерализации визового режима с Арменией.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом. Заметим, что встреча между чиновниками состоялась в Ереване.

"Я рад, что в наших отношениях заметны изменения. начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение о поддержке Республики Армения Европейским фондом мира, что мы очень ценим", – сказал Пашинян.

Кроме этого, на встрече также было принято решение о поддержке Армении Европейским фондом мира. Также в стране сейчас активно ведутся дискуссии о возможности вступления страны в ЕС.

Схинас добавил, что заинтересованность ЕС в развитии отношений с Арменией, в продвижении реформ в этом государстве. Также вице-президент Еврокомиссии надеется на эффективное сотрудничество с правительством Армении по диалогу о визовой либерализации.

С 2014 года между ЕС и Арменией действует соглашение об упрощении визового режима, а 23 июля 2024 года Еврокомиссия начала диалог с Арменией по либерализации визового режима.

Напомним, в апреле Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После того армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.