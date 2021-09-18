Украина ВСУ и МВД поднимут зарплаты: сколько составит бюджет на оборону

2021-09-18 11:00

 

Первым вопросом, который обсуждался на заседании СНБО, состоявшемся в пятницу, 17 сентября, стал бюджет на 2022 год сектора безопасности и обороны.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам заседания.

Он отметил, что финансирование сектора безопасности и обороны вырастет до 5,95% ВВП по сравнению с 5,93% ВВП в 2021 году и составит 319,4 млрд гривен.

"Будет увеличено денежное обеспечение военных, которые служат в ВСУ, будет увеличено финансирование полиции, предусмотрены в бюджете средства на жилье для военных”, – сказал чиновник.

Он добавил, что программы, которые касаются Военно-морских сил, новейшего и ракетного вооружения, утвержденные СНБО, будут профинансированы на 100%.

Напомним, в среду, 15 сентября, Кабинет министров утвердил проект бюджета Украины на 2022 год. Его приоритетными направлениями названы здравоохранение, образование, инфраструктура, цифровизация, безопасность и оборона страны.

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