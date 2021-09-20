Украина В Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть во время урока

2021-09-20 14:47

В Запорожье умер 14-летний школьник, который пережил клиническую смерть во время урока. Об этом в воскресенье, 19 сентября, мать мальчика сообщила порталу ZaБор.

Ранее 14-летнему ученику гимназии №8 стало плохо посреди урока. У парня внезапно остановилось сердце. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Мальчика доставили в Запорожскую областную детскую больницу. Ребенок находился в коме. Главный врач областной детской больницы Юрий Борзенко сообщал журналистам, что ребенок в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Позже мать ребенка заявила, что тот в реанимации подхватил грибок и инфекцию.

"Весной ребенок был здоров и находился в основной группе здоровья. В марте и июне были два обморока до 20-30 секунд. Обследования не выявили серьезных патологий. Мы сделали МРТ, энцефалограмму, УЗИ сердца и сосудов, холтер. Пролечили от аритмии и ВСД,"- рассказывала Милена Чекулаева в начале сентября.

В больнице рассказали, что у мальчика была хорошая динамика и ему предполагали ставить кардиостимулятор. Но в воскресенье, 19 сентября, его не стало.

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