Украина Синоптики спрогнозировали, когда в Украине потеплеет

2021-09-21 17:40

 

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что обильные осадки и похолодание задержатся в стране ненадолго.

Уже до 25 сентября дожди сместятся в восточные области и постепенно уйдут, а на смену им придет потепление. Далее ‒ днем вернутся комфортные +17 градусов, средняя температура ночью также повысится.

Тем не менее, до того момента, как погоду станет определять антициклон, придется пережить период дождей и несколько очень холодных дней.

Уже ночью 22 сентября в западных областях, а утром 23 сентября ‒ и в большинстве регионов ожидаются заморозки на поверхности почвы (до -3 градусов). Как говорят синоптики, похолодание будет сопровождаться дождями, а в Карпатах возможен снег. С 25 сентября температуры ночью и днем постепенно будут повышаться, холода отступят.

Народный синоптик Владимир Деркач говорит ‒ это будет короткая волна тепла, но отнюдь не полноценное бабье летом. В Киеве, по данным GisMeteo, дожди останутся вплоть до субботы, 28 сентября. Но наиболее сильные осадки ожидаются 24 сентября. Как и в целом по Украине, ближе к выходным дневные температуры постепенно начнут повышаться.

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Украина

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