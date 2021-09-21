Украина Украинцев могут лишить части выходных: что придумали власти

2021-09-21 21:20

В Украине могут отказаться от переноса выходных, на которые выпадают государственные праздники, но с некоторыми исключениями. Таким образом украинцы лишатся части дополнительных выходных.

Об этом идет речь в законопроекте "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", который Министерство культуры Украины вынесло на общественное обсуждение.

Согласно документу, разработанному Украинским институтом национальной памяти, предлагается систематизировать праздники и памятные даты, разделив их на семь категорий:

государственный праздник - 12 праздников;

день траура;

международный день - 13 праздников;

памятная дата;

профессиональный праздник;

скорбный день - 7 скорбных дней;

традиционный праздник - 20 праздников.

Также предлагается не переносить выходные дни в том случае, если они совпадают с государственными праздниками. Исключениями станут: Рождество Христово по юлианскому и григорианскому календарю, Новый год, Пасха и День Святой Троицы по юлианскому календарю.