Украина Украинцев могут лишить части выходных: что придумали власти

2021-09-21 21:20

 

В Украине могут отказаться от переноса выходных, на которые выпадают государственные праздники, но с некоторыми исключениями. Таким образом украинцы лишатся части дополнительных выходных.

Об этом идет речь в законопроекте "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", который Министерство культуры Украины вынесло на общественное обсуждение.

Согласно документу, разработанному Украинским институтом национальной памяти, предлагается систематизировать праздники и памятные даты, разделив их на семь категорий:

  • государственный праздник - 12 праздников;
  • день траура;
  • международный день - 13 праздников;
  • памятная дата;
  • профессиональный праздник;
  • скорбный день - 7 скорбных дней;
  • традиционный праздник - 20 праздников.

Также предлагается не переносить выходные дни в том случае, если они совпадают с государственными праздниками. Исключениями станут: Рождество Христово по юлианскому и григорианскому календарю, Новый год, Пасха и День Святой Троицы по юлианскому календарю.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября

2021-09-20 18:20

Часть украинцев получит доплаты к пенсии с октября

2021-09-20 17:20

Четыре региона Украины могут попасть в красную зону: где ситуация стремительно ухудшается

2021-09-18 10:00

Локдаун могут вернуть в четырех областях Украины: в Минздраве предупредили украинцев

2021-09-16 20:00

Еще новости в разделе "Украина"

Назначение субсидии: Минсоцполитики объяснило, как проверить выплаты онлайн

2021-09-21 21:40

Украинцев могут лишить части выходных: что придумали власти

2021-09-21 21:20

«Пенсия на первом месте»: какой госбюджет предлагает Кабмин на 2022 год

2021-09-21 21:00

В Нафтогазе сделали заявление о ценах на газ для населения и предприятий

2021-09-21 18:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Назначение субсидии: Минсоцполитики объяснило, как проверить выплаты онлайн 2021-09-21 21:40
Украинцев могут лишить части выходных: что придумали власти 2021-09-21 21:20
«Пенсия на первом месте»: какой госбюджет предлагает Кабмин на 2022 год 2021-09-21 21:00
В Нафтогазе сделали заявление о ценах на газ для населения и предприятий 2021-09-21 18:40