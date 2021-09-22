Украина Дороги в Украине сделают платными: все подробности

2021-09-22 18:40

Дороги планируют сделать платными для грузовиков и собирать 9 млрд гривен в год

Кабмин Украины одобрил проект изменений в некоторые законы, Бюджетный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления платы за использование автомобильных дорог общего пользования. Проект закона будет направлен в Верховную Раду. Решение об этом было принято на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Отмечается, что законопроект предусматривает установление платы за использование автодорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более. Предлагается установление Кабинетом министров тарифа и порядка расчета стоимости платы за использование автомобильных дорог общего пользования, а также порядка ее взимания.

"При внедрении системы для транспортных средств с максимальной допустимой массой 12 т и более на определенных Кабинетом министров Украины автомобильных дорогах общего пользования государственного значения дополнительные поступления на выполнение ремонтно-строительных работ могут составить до 9 млрд грн в зависимости от среднего тарифа (1,0 - 3,0 грн/км) и протяженности дорог по которым взимается плата (все дороги государственного значения или их часть)", - говорится в документе.

Полученные средства планируют направить на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования, на которых взимается или планируется взиматься указанная плата, а также сооружений на таких дорогах.

Кстати как показало исследование, проведенное Социологической группой «Рейтинг» в сентябре этого года, количество ремонтов и качество дорог в Украине растут. Согласно исследованию, 82% респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение количества их ремонтов в течение последнего года. Это больше, чем в прошлом году, - 76%.