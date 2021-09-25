Фото-видео фото Эти фото Ангелы Меркель с попугаями получили вирусную популярность в Соцсетях

2021-09-25 15:00

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила парк птиц и сфотографировалась с группой австралийских попугаев. Об этом сообщает DW.

"Стая австралийских радужных лорикатов была буквально под рукой, когда Ангела Меркель отправилась в птичий парк Vogelpark Marlow, недалеко от Ростока на северо-востоке Германии", - говорится в сообщении.

Птицы летали вокруг Меркель и ели из бумажного стаканчика с "нектаром лори", сделанным из пыльцы сушеных цветов, фруктового сахара, злаков и воды, а также их ее рук.

Меркель посетила парк птиц в рамках прощальной поезди по своему избирательному округу в Мекленбург-Передняя Померания.

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