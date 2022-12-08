ВОЙНА В Украине Данилов ответил на слова Меркель о пользе Минских соглашений: капитуляцию путина можно принять стоя

2022-12-08 19:30

В Совете нацбезопасности и обороны Украины отреагировали на "рецепт" завершения войны от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. В общении с немецкими журналистами она заявила, что война России против Украины "окончится за столом переговоров".

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов заверил фрау Меркель, что капитуляцию РФ Украина с удовольствием примет и стоя. Об этом чиновник написал в своем Twitter.

В интервью немецкому изданию Zeit Меркель, отвечая на вопросы журналиста относительно того, чем может завершиться война России против Украины, заявила, что в конце концов между Москвой и Киевом состоятся переговоры.

"Честно говоря, не знаю. Когда-нибудь она (война. - Ред.) закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", – заявила Меркель.

Именно на это утверждение и отреагировал секретарь СНБО, напомнивший экс-канцлеру ФРГ, что предыдущие попытки договориться с российским диктатором стали, мягко говоря, не слишком результативными. Поэтому Украина нуждается только в победе и полном освобождении своей земли от войск страны-агрессора.

"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. PS Фрау участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", – напомнил Данилов.

Меркель в цитированном интервью также упомянула о "Минских договоренностях". В настоящее время она исключает возможность своего участия в завершении войны России против Украины. Однако тогдашний вклад в затягивание войны на Донбассе и роль "Минских договоренностей" Меркель оценила достаточно высоко.

"Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 – это не сегодняшняя Украина. Как вы видели в боях за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог легко их захватить в то время. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько сейчас делают, для помощи Украине. Всем нам было понятно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время", – подчеркнула Меркель, добавив, что стремилась не допустить полномасштабной войны, которую в 2022 году таки развязал Путин против Украины.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила о недостаточной реакции Запада на действия Путина в 2014 году. По ее мнению, после захвата РФ украинского Крыма коллективный Запад должен был быстрее реагировать на агрессивные действия России.

В то же время экс-канцлер считает верными свои решения, принятые за годы войны РФ против Украины. "Давайте посмотрим на мою политику в отношении России и Украины... Это была попытка предотвратить именно такую войну. Тот факт, что это не удалось, не означает, что попытки были неправильными", – сказала она.