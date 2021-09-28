Детали Хороший логотип — основа успешного продвижения компании

2021-09-28 17:05

Логотип — это не просто маленькая иконка, выделяющая организацию среди сотен других. Это картинка, которая помогает составить первое впечатление об организации, представить, чем она занимается или какие услуги предоставляет. Если создать логотип правильно, удастся сделать сразу несколько шагов в сторону успешного продвижения.

Какие вопросы помогает решить логотип?

Многочисленные исследования показывают, что люди гораздо лучше воспринимают и запоминают информацию, предоставляемую в картинках. Именно поэтому качественный логотип так важен. Это небольшое изображение будет способствовать повышению узнаваемости бренда. Благодаря качественной картинке удастся существенно сэкономить на рекламе в будущем.

Как создать хороший логотип?

Чтобы создать хорошую картинку, передающую суть работы компании, совсем не обязательно нанимать специалистов. На помощь придет сервис Crello.com, с помощью которого создать запоминающийся логотип удастся всего за несколько шагов. Благодаря простому онлайн-редактору проделать всю работу можно за считанные минуты, не обладая навыками в графическом дизайне.

Выберете формат «Логотип» на сайте Crello.com. Из большой коллекции шаблонов выберете тот, который оптимально подходит конкретному бизнесу. Персонализируйте шаблон с добавлением названия бренда. Поменяйте цвета шаблона. Загрузите готовый шаблон на компьютер.

По умолчанию на сайте используется размер изображения 500 на 500 пикселей. Но при желании можно выбрать и другие параметры. Если в будущем необходимо использовать логотип на печатных носителях или на различных онлайн ресурсах, можно загрузить логотип на прозрачном фоне. Для этого достаточно сохранить готовую картинку в формате PNG.

Используйте логотип везде, где это возможно!

После создания готовой картинки ее необходимо использовать на всех элементах, относящихся к деятельности компании (папки, блокноты, ручки, страницы в социальных сетях, сайт и т. д.). Чем чаще логотип будет на виду, тем эффективнее пройдет первый этап продвижения.







