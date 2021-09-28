Украина На Украину надвигается северный антициклон: синоптики предупредили о заморозках

2021-09-28 17:40

 

Синоптики предупредили, что уже 29-30 сентября погода в Украине существенно изменится – в стране похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Украину идет антициклон с северных широт – в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины.

При этом атмосферное давление в большинстве областей будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков.

Уже 29-30 сентября в Украине прогнозируются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.

В частности, в ближайшие трое суток в стране осадков не предвидится, только завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2+8 тепла, на побережье морей – до +12.

subscriber subscriber

Еще по теме

Минздрав: В Украине четыре области соответствуют уже "оранжевой" зоне

2021-09-28 18:40

​В Украине заработали новые "ловушки" для водителей: адреса

2021-09-28 17:00

Вакцинация в Украине заметно ускорилась, какие препараты сегодня пользуются наибольшим спросом

2021-09-28 15:48

Обязательная вакцинация в Украине - почему и кого власть имеет право заставить

2021-09-28 08:15

Еще новости в разделе "Украина"

Повышение зарплат на тысячу гривен: в Минфине раскрыли, кому и когда ждать прибавки

2021-09-28 19:00

Украинцев в октябре ждет четыря дня отдыха

2021-09-28 18:20

Стало известно, почему бой Усика не транслировали по ТВ

2021-09-28 18:00

На Украину надвигается северный антициклон: синоптики предупредили о заморозках

2021-09-28 17:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Повышение зарплат на тысячу гривен: в Минфине раскрыли, кому и когда ждать прибавки 2021-09-28 19:00
Украинцев в октябре ждет четыря дня отдыха 2021-09-28 18:20
Стало известно, почему бой Усика не транслировали по ТВ 2021-09-28 18:00
На Украину надвигается северный антициклон: синоптики предупредили о заморозках 2021-09-28 17:40