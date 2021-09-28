На Украину надвигается северный антициклон: синоптики предупредили о заморозках

Синоптики предупредили, что уже 29-30 сентября погода в Украине существенно изменится – в стране похолодает.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в Украину идет антициклон с северных широт – в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины.
При этом атмосферное давление в большинстве областей будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков.
Уже 29-30 сентября в Украине прогнозируются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.
В частности, в ближайшие трое суток в стране осадков не предвидится, только завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2+8 тепла, на побережье морей – до +12.