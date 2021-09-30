Спорт видео Какая боль - 5:0! Мюнхенская Бавария жестко разгромила Динамо Киев - все голы и подробный обзор матча

2021-09-30 09:21

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на выезде встречалось с Баварией. На старте встречи мюнхенский клуб вышел вперед благодаря голу Левандовски с пенальти, который был назначен за игру рукой от Сидорчука.

Через пару минут Бавария удвоила преимущество: Левандовски принял пас от Мюллера и пробил точно в ближний угол ворот.

Во втором тайме киевляне попытались отыграться, но получили контратаку. Лерой Сане подобрал мяч после перехвата Зюле и отдал мяч на Гнабри. Немец пробежал с мячом половину поля и нанес мощный удар по мячу, который от перекладины влетел в ворота.

Подопечные Юлиана Нагельсманна не оставили на этом. Лерой Сане отметился шикарным голом в ворота украинской команды. Немец отправил мяч в сетку ворот с фланга, воспользовавшись ошибкой Бущана. Финальную точку встречи поставил Шупо-Мотинг, который забил пятый мяч в ворота Динамо.

СТАТИСТИКА ПОЕДИНКА:

Бавария – Динамо 5:0

Голы: Левандовски, 12 (пен.), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг, 87.

Бавария: Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69) – Киммих, Горецка (Забитцер, 79) – Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79) – Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

Динамо: Бущан – Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена – Гармаш (Супряга, 70).

Предупреждения: Эрнандес (90+1) – Тымчик (38).