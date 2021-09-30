В Украине появятся новые дорожные знаки и разметка

Значительная часть нововведений будет касаться велосипедистов и велодорожек, также вводятся понятия велополосы и велопереезда.
Кабинет министров В среду, 29 сентября одобрил проект изменений в Правила дорожного движения, подготовленный Мининфраструктуры, сообщается в Telegram-канале депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.
Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.
Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т.д.
Документ предусматривает в Правилах дорожного движения такие новые знаки:
Вводится и новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.
Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.