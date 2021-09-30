Украина В Украине появятся новые дорожные знаки и разметка

2021-09-30 17:40

Значительная часть нововведений будет касаться велосипедистов и велодорожек, также вводятся понятия велополосы и велопереезда.

Кабинет министров В среду, 29 сентября одобрил проект изменений в Правила дорожного движения, подготовленный Мининфраструктуры, сообщается в Telegram-канале депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т.д.

Документ предусматривает в Правилах дорожного движения такие новые знаки:

1.41 "Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий"

3.44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено"

4.15 "Конец дорожки для велосипедистов"

4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"

4.21 "Движение с использованием цепей противоскольжения"

4.22 "Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения"

4.23 "Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов"

4.24 "Конец дороги для совмещенного движения автомобилей и велосипедов"

Вводится и новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.