Украина Сепаратисты ввели на оккупированных территориях Донбасса комендантский час

2021-10-01 13:24

На временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей так называемые "власти" возобновляют комендантский час. Об этом со ссылкой на данные из ОРДЛО.

Уже с 1 октября возобновится комендантский час в ОРЛО. Режим был приостановлен с августа на месяц, а 30 сентября отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается на территории ОРДО.

Отметим, что комендантский час будет действовать с 11 часов вечера до 4 утра, а нарушение на один час и более грозит "административной ответственностью". При этом если человек находится в состоянии опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут.

Ранее когда комендантский час был приостановлен, в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверки местных жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения "полиции ЛДНР" для проверки личности. Особенно рисковали жители ОРДЛО, имевшие только украинский паспорт.