ВОЙНА В Украине В Киеве в сентябре вводятся новые пропуска для передвижения по городу во время комендантского часа

2023-09-01 21:36

В столице с 25 сентября вводятся пропуска нового формата на автомобили для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Чиновник напомнил, что пропуск запрещается размещать под стеклом авто или на другом видном месте - они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных.

Заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка. Старые пропуска нужно будет вернуть.