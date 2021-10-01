Детали Владимир Скачко: Бессилие ООН. Как Зеленский лепит свою эрзац-диктатуру на страданиях украинцев

2021-10-01 15:22

А ведь не зря президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября 2021 года обрушился со злобной критикой на ООН и обзывал её "супергероем на пенсии". Он как чувствовал, откуда могут прийти разоблачения его гнусностей в управлении собственной страной в последние месяцы.

Именно глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер очень точно указала три главным метода, с помощью которых этот бывший комик вполне серьёзно строит в стране свою квазидиктатуру.

То есть может, ой как может ООН видеть "болячки" отдельных зарвавшихся правителей и при желании выдавать точные рецепты спасения страны: если очевидны симптомы заболевания, то его и нужно лечить. У мониторинговой миссии такое желание появилось сразу после выступления Зеленского, и она уже на следующий день, как известно, тихо и по-деловому презентовала доклад о ситуации с правами человека в Украине с 1 февраля до 31 июля 2021 года. Как бы отвечая "фюреру", так яростно словоблудившему в Нью-Йорке.

Согласно этому документу, есть три направления, по которым режим Зеленского целенаправленно, системно и последовательно нарушает прав человека в Украине. Во-первых, это, конечно же, незаконные преследования и даже пока политическое закатывание в асфальт своих политических оппонентов из тех партий и движений, которые ему мешают. Начиная с одного из лидеров "Оппоплатформы — за жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, отправленного под круглосуточный домашний арест с браслетом на ноге, до Анатолия Шария, лидера партии имени себя (ПШ).

Во-вторых, это преследования независимых, если хотите, оппозиционных СМИ. Миссия ООН так прямо и указала на закрытие телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne.

"Мы обеспокоены тем, что эти решения не соответствуют международным стандартам в плане выражения мнения. Поскольку они не были приняты независимым органом власти и не смогли продемонстрировать, доказать пропорциональность этих ограничений. Будем следить далее за развитием ситуации", — так и сказала эта самая Матильда. И это она ещё не упомянула телеканала "КРТ", который режим Зеленского "съел" ещё раньше. А 20 августа сего года запретительно-санкционное решение было принято в отношении двух украинских интернет-СМИ — "Страна.ua" и "Шарий.net". Доступ к их сайтам был ограничен, а против руководителей были введены незаконные санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ).

И, наконец, в-третьих, это насильственная украинизация за счёт вытеснения и уничтожения в первую очередь русского языка, родного для миллионов граждан Украины, и языков других нацменьшинств. Миссия ООН раскритиковала практически все законы режима Зеленского, принятые и утверждённые им в этом направлении: от ужесточения закона о госязыке до закона о коренных народах, который автоматически выбросил русских на обочину жизни. При этом миссия потребовала от Украины принять закон о нацменьшинствах, который бы "не только содержал декларативные положения, но и устанавливал способ, которым будут обеспечиваться языковые права меньшинств".

Но, как говорится, глас вопиющего в пустыне так называется не только потому, что вокруг пустыня, и его никто не слышит, но и потому, что иногда его и слышать не хотят. Потому что, например, слушающим это политически невыгодно.

Только за последние дни в Украине наступления режима Зеленского на права человека неуклонно продолжились именно по указанным направлениям:

— Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении одной из руководительниц Партии Шария Алле Бондаренко, которая является, к тому же, тёщей самого Анатолия, и которую обвинили в якобы подделке документов о "покупке" партии и об избрании её руководителей. СБУ, мол, имеет доказательства того, как "злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "избрать" нужных руководителей партии". Ранее СБУ, как известно, кошмарила некого Виктора Шария за то, что тот согласился с использованием его имени в названии партии. А вот буквально на днях объявили подозрения трём новым партийцам Шария. И всё за то, что ПШ — яркий и бескомпромиссный критик режима.

"Сейчас идёт вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. СБУ продолжает следствие и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности", — уверяют в СБУ;

— Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство об аннулировании лицензии телеканала "Наш" — последнего оппозиционного телеканала. Более того, чтобы дело спорилось, суд решил осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощённого искового производства без уведомления сторон. Причём делается это по обращению Нацсовета по теле- и радиовещанию Украины, который требует отобрать лицензию. А до этого только несколько раз штрафовал телеканал, стараясь заткнуть рот его журналистам;

— уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь в соответствии с раскритикованным миссией ООН законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" потребовал обязательного украинского дубляжа всех русскоязычных постановок русских театров Украины. От драмы, трагедии и оперы до оперетты. Цинизм, нарочитый и красноречивый, всего этого действа в том, что, например, сериал "Сваты", в производстве и телепрокате которого есть финансовые интересы президента Зеленского, спокойно идёт на украинских телеканалах на русском языке.

Вот вам и вся мониторинговая миссия ООН и её борьба за права человека в Украине. Прав, ой как прав был Зеленский, когда говорил об ООН, как о старике, который "устал от жизни" и ничего не может. ООН действительно ничего не может поделать с Украиной и её властями по двум главным причинам:

— режиму Зеленского поставлен заказ, не выполненный его предшественником Петром Порошенко, — как можно быстрее и жёстче переформатировать Украину в "анти-Россию". Заказ выдан США и хорошо проплачен, вот все в Украине и стараются отработать вложения и получить ещё дополнительную надбавку;

— права человека на свой язык, свобода слова, политический плюрализм — это болевые точки и лакмусовые бумажки любого общества на предмет определения его демократичности. Вот по внешнему заказу режим Зеленского и действует грубо и последовательно, жёстко и нагло по указанным трём направлениям, чтобы максимально добиться украинизации в пику России, выдавливания всего русского из украинской жизни, слома устоявшихся стереотипов, привычек и традиций. С одновременным подавлением любого сопротивления и даже критики своих шагов.

Внешние кураторы прекрасно понимают, что режим Зеленского может провалиться и исчезнуть в любую минуту, поэтому требуют от него максимального и грубого продвижения в сторону "анти-России", чтобы сделать эти шаги максимально же необратимыми при других украинских властях. И "зе-дебилы" строят "анти-Россию" в Украине явочным порядком, ускоренно, ломая хребты всем несогласным и недовольным.

Именно для этого и продолжается эскалация конфликта в Донбассе. Та же миссия ООН установила, что число жертв на Донбассе за указанный период увеличилось на 51%: 62 жертвы — 15 погибших и 47 раненых. И миссия констатировала: по вине Украины 81% погибших именно на неподконтрольных территориях, равно как и 80% попаданий при обстрелах приходится на территорию "ДНР" и "ЛНР". То есть Украина и жёстко подавляет любое сопротивление внутри страны, и длит войну против несогласных, и на войне хочет получать деньги от заказчиков.

И что делать с такими методами мирно и цивилизованно, не знает, увы, никто. Из тех, кто действует по закону и цивилизованно.

Владимир Скачко

Редакция может не соглашаться с мнением автора.

Оригинал - на сайте "Голос Правды"