Економіка На Київщині викрили мережу збуту контрафакту - конфісковано товару на 5,5 млн

2026-07-03 13:29

37 тис. пачок цигарок на 5,5 млн грн: у Бучанському та ще кількох районах Київщини викрили мережу збуту контрафактного товару

Детективи БЕБ завершили розслідування щодо учасників злочинної групи, яка збувала незаконно виготовлені тютюнові вироби через торгові точки у Бучанському, Обухівському, Бориспільському та Вишгородському районах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 37 тисяч пачок сигарет без акцизних марок на понад 5,5 млн грн.

Крім того, вилучено автомобілі, якими перевозили товар, а незаконно встановлені МАФи демонтували.

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