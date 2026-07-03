На Київщині викрили мережу збуту контрафакту - конфісковано товару на 5,5 млн

37 тис. пачок цигарок на 5,5 млн грн: у Бучанському та ще кількох районах Київщини викрили мережу збуту контрафактного товару
Детективи БЕБ завершили розслідування щодо учасників злочинної групи, яка збувала незаконно виготовлені тютюнові вироби через торгові точки у Бучанському, Обухівському, Бориспільському та Вишгородському районах.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 37 тисяч пачок сигарет без акцизних марок на понад 5,5 млн грн.
Крім того, вилучено автомобілі, якими перевозили товар, а незаконно встановлені МАФи демонтували.