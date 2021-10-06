Детали Власть должна снизить тарифы и договориться с Россией о прямых поставках газа, пусть даже для этого придется признать правоту Медведчука

2021-10-06 12:22

Украинской власти необходимо срочно заключить договор о прямых поставках газа с Россией, потому что огромные тарифы вымывают деньги из бюджета украинских домохозяйств. Об этом написал в Facebook политтехнолог Леонид Щукин, сообщает Голос юа.

"Если бы меня спросили, что нужно сделать сейчас во власти в первую очередь, я бы ответил: НЕМЕДЛЕННО СНИЗИТЬ ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ до уровня 100% рентабельности (т. е. – до 2 грн за куб), заключить договор на прямые поставки газа из РФ и ослабить финансовый мониторинг для простого населения. Это не популизм!" – отметил политтехнолог.

"Огромные тарифы вымывают деньги из домохозяйств, что уже в среднесрочной перспективе серьезно ударит по уровню внутреннего потребления. Простыми словами – станет не за что покупать продукты питания высокой себестоимости, какую-либо одежду, бытовую химию и т.д. О сбережениях я вообще молчу", – пояснил политтехнолог Леонид Щукин.

В свою очередь, политический обозреватель Николай Васильковский добавил, что власти во главе с Зеленским придется договариваться с Россией, но решить вопрос о поставках газа на уровне президента РФ Владимира Путина способен только глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Все к тому и идет, что придется заключить договор с Россией о прямых поставках газа. Иначе миллионы украинцев обречены будут замерзать зимой, потому что европейские цены УЖЕ ЕСТЬ, а зарплат как в ЕС ЕЩЕ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ. Здесь вопрос, кто сможет договориться с Москвой? В Кремле постоянно подчеркивают, что не желают договариваться с Зеленским и компанией. Остается только Медведчук – потому что на прямом контакте с Путиным, потому что личный друг и т. д., и т. п.", – аргументировал журналист.

Васильковский напомнил, что Медведчук еще в 2019 году договорился с Владимиром Путиным о прямых поставках газа из России и скидке для Украины в размере 25% от стоимости.

"Но в политическом плане это означает, что Зеленский будет вынужден признать стратегическую правоту Медведчука – он еще в 2019 году договорился с Путиным, что если Украина будет закупать газ напрямую, то "Газпром" даст скидку 25% от цены", – подчеркнул журналист.

"Не говоря уже о том, что если "зеленые" обратятся к нему, то самолично подтвердят, что только Медведчук может договариваться с Россией по глобальным вопросам", – заключил политический обозреватель Николай Васильковский.