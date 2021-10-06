Украина В Украине у ребенка выявили полиомиелит: он не был привит

2021-10-06 21:40

Родители полуторагодовалого малыша сознательно отказывались от вакцинации из-за религиозных убеждений.

В Украине у маленького ребенка подтвердили полиомиелит - родители малыша осознанно отказывались от вакцинации из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает Минздрав в среду, 6 октября.

Случай паралича зафиксировали у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

"Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям", - сказано в сообщении.

Первые симптомы у ребенка проявились еще 1 сентября, а уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Теперь в регионе работает команда эпидемиологов и вирусологов: ведется поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела и тому подобное.

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Вирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, однако наиболее восприимчивы к вирусу дети в возрасте до пяти лет. Первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Напомним, что ранее на Волыни был зафиксирован случай полиомиелита. Двухлетний ребенок заболел паралитическим полиомиелитом, потому что его родители отказались от вакцинации.