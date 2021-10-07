Украина Почему украинцев не хотят брать в армию

2021-10-07 21:20

Продлится призыв до 16 декабря этого года

В Украине стартовал осенний призыв на службу в армию. Но оказалось, что многих украинцев не берут на службу и просто отказывают.

Не смотря на то, что уклонистов стало значительно меньше, не всех желающих могут взять на службу в армию, передает apostrophe.ua.

В Украине растет процент не пригодных для службы призывников. По информации областных военно-врачебных комиссий, у парней диагностируются проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, плоскостопие и остеохондроз.

Не смотря на то, что тех, кто уклоняется от призыва, значительно меньше, украинской армии грозит недобор из-за непригодных призывников.

В армейские ряды призываются граждане Украины мужского пола возрастом от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку.

Напомним, с 1 1 октября 2021 года в Украине начался осенний призыв граждан на срочную военную службу. В частности, на срочную службу призовут 13 тыс. 575 человек.