Политика Зеленский подписал указ о беспрецедентном помиловании воевавших в АТО/ООС

2021-10-08 13:24

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения… мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский… подписал указ о помиловании этих осужденных", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

В документе отмечается, что подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины.

Напомним, в августе Зеленский подписал указ, изменяющий процедуру помилования коррупционеров, нарушителей ПДД и нетрезвых водителей.