2021-10-09 14:29

Оригинал - на сайте KP.ru

В отношении главы ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине возбудили новое уголовное дело. Теперь его обвиняют не только в госизмене, как и по предыдущему делу, но и в пособничестве террористам.

Лидеру крупнейшей оппозиционной партии Украины Виктору Медведчуку уже 11 октября объявят новое подозрение по новому уголовному делу, якобы он мешал Киеву закупать уголь в Южной Африке и организовал поставки угля из ЛДНР (по киевской терминологии – ОРДЛО), причем в сговоре с высшим руководством страны.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР, о чем сообщил глава СБУ Иван Баканов, тот самый, который являлся хозяином траста офшорных компаний Зеленского. Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

Среди прочего, прозвучал прозрачный намек на то, что к сговору, а значит, и к содействию террористам причастны Петр Порошенко и бывшая на тот момент главой Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Так или иначе, но генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже сообщила, что её ведомство выйдет с ходатайством об аресте Медведчука и заключении его под стражу либо освобождении под залог в сумме 1 миллиард гривен.

Позвольте, это ведь тот самый Медведчук, который ранее договорился с Путиным о поставке Украине природного газа по фиксированной цене 175 долларов за тысячу кубометров! По-хорошему, ему сейчас бы надо давать звание героя Украины, а судить за госизмену тех, кто довел до того, что Украина покупает сейчас газ на спотовом рынке по каким-то космическим запредельным ценам. Причем, даже за отобранный из транзитной трубы природный газ. Поскольку никакого долгосрочного контракта у Украины даже на виртуальный реверс ни с одной страной нет, она оплачивает "демократический" газ по рыночным ценам. На все заклинания, что в ПХГ Украины достаточно закачанных запасов, это для народных украинских масс в широких шароварах.

Во-первых, порядка 6 млрд. кубов не могут быть из них выкачаны, поскольку обеспечивают давление для транзита. Во-вторых, еще значительная часть принадлежит не Украине, а странам Запада. И, наконец, большая часть ПХГ расположена на Западной Украине, а это значит, что обеспечить доставку даже принадлежащих Незалежной объемов газа в центральные и восточные регионы физически невозможно. Неслучайно, в Украине уже начался отбор газа из ПХГ, хотя до настоящего отопительного сезона еще очень далеко.

Впрочем, к истории с обвинениями Медведчука это все имеет весьма опосредованное отношение. Здесь же интереснее два момента. Готовность украинской власти выпускать пособника (по ее мнению) террористов под залог. Да, понятно, денег очень хочется, а от одного названия суммы (один миллиард - !) кто-нибудь может и в обморок упасть, представив эти деньги в собственном схроне. Представьте себе, что в Москве предложили бы отпустить Шамиля Басаева под залог миллиарда рублей! А в Украине так, оказывается, можно.

Ну и самое интересное – почему новое уголовное и почему именно сейчас? И тут все очень просто. Достаточно вспомнить, что Медведчук уже обвиняется в "государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму" (это при том, что Медведчук является самым настоящим украинским националистом, может быть, более умеренным, но в любом случае в нем столько же "пророссийскости", сколько в перемудрившем самого себя Януковиче). Откровенно слабое обвинение, тем не менее, не помешало Киевскому суду отправить Медведчука под домашний арест, обязав носить электронный браслет. Срок домашнего ареста Медведчука истекает уже 18 октября, и продлить его нет никакой законной возможности. Но это, если рассуждать в реалиях уже возбужденного дела. Следствие по которому не продвинулось в доказательстве обвинения ни на шаг. А вот ежели возбудить новое уголовное дело, да по новому обвинению, то можно назначить новый домашний арест со сроком до полугода.

А там, как говорится, или ишак, или падишах, но кто-то изменит статус своего пребывания под Луной. Что ни говори, а украинец все же ой какой хитрый. Правда, не очень умный. Был бы умный, цена на газ сейчас бы составляла, максимум, те самые 14,7 гривны, что было в июле, а не 54 гривны, как сейчас. Но это если все делать, как хотел все тот же Медведчук. И, знаете, что самое интересное? Население Незалежной с радостью и пониманием встретит новый арест Медведчука и уголовное дело против него, примирится и с новыми тарифами. Потому что ему популярно объяснят, что это все делается, чтобы Путин не напал. Потому как если будет дешевый газ и работать промышленность, то Путин обязательно нападет, дабы завладеть таким лакомым кусочком. А при дорогом газе он этого не будет делать. Он же не дурак по таким тарифам такие деньги за газ платить.

И ничего против такого умозаключения не возразить. Прекрасная и свободная от здравого смысла и голоса разума украинская логика.

P.S. Осталось только найти какую-нибудь разрушенную часовню 14 века, чтобы на ее развалинах… Дальше сами понимаете.

Александр Болгов