Договоренности Медведчука о скидке в 25% на газ "Газпрома" - это шанс для украинской власти, – Корольчук

2021-10-09 14:42

Договоренности главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука о прямых поставках газа из России и скидке 25 % для Украины помогли бы снизить цену на энергоресурс и для простых украинцев, и для промышленности, и, в особенности, для бюджетных организаций. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

"Все знают и помнят, что в 2019 году Медведчук и Бойко ездили в Москву и проводили переговоры с Медведевым (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 2012 - 2019 – Ред.) и Миллером (председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, - Ред.). И, действительно, разговор шел о том, что может быть предложена скидка 25 % для Украины", - сообщил эксперт.

"Да, надо понимать, что они представляют политическую силу ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - Ред.), они предлагали решение этой проблемы, потому что уже тогда газ дорожал. Это не означают, что они будут подписывать этот договор, они политики. А, с другой стороны, действительно, это был определенный шанс для власти, для того же Зеленского для того, чтобы дать команду "Нефтегазу" не блокировать этот процесс и действительно идти на переговоры и договариваться об этом скидке", - пояснил он.

По словам Корольчука, сегодня украинцы платили бы за газ меньше, чем европейские компании.

"Я сомневаюсь, что была бы такая цена – 175 долларов, но я думаю, что она точно была бы ниже. Думаю, она была бы немного выше – 200-225 долларов с такой скидкой. Потому что европейские компании сегодня получают где-то по 300 долларов, потому что цена на нефть выросла", - аргументировал эксперт.

Как подчеркнул Корольчук, скидка 25 % предназначается и для простых украинцев, и для промышленности.

"Опять-таки, когда Медведчук это предлагал (скидку 25 % и прямые поставки газа из России – Ред.), он же предлагал это для всех потребителей – то есть, и для населения, и для бизнеса, и для промышленности. Сегодняшняя цена 45 тысяч гривен за тысячу кубометров – это 1500 долларов, это та цена, которая потом ляжет в товары для конечного потребителя – для нас с вами. То есть, это и хлебозаводы, и молокозаводы", - пояснил он.

"Медведчук создал эту возможность, т.е. это был открытый вопрос. Грубо говоря, двери открыты, надо просто садиться за стол переговоров и договариваться", - подчеркнул эксперт.

Также Корольчук отметил, что договоренности Виктора Медведчука помогли бы снизить цену на газ для бюджетных организаций – школ, детских садиков, больниц, которые сегодня вынуждены платить по 20 тысяч гривен за тысячу кубометров.

"Есть такая категория как школы, детские садики, больницы – бюджетные организации – для них сегодня проблема получить газ даже по той цене, которая действует для населения. Для них цена, которая прописана в меморандуме между Кабмином и "Нефтегазом" - это 13 000 без НДС и транспортировки. Это почти 20 000 гривен. То есть, если бы были реализованы прямые поставки со стороны "Газпрома", то цена была бы не 20 000 гривен – цена была бы ниже. Можно было бы этот баланс предусмотреть, ведь там небольшой объем – теплокоммунэнерго потребляют до 5 миллиардов кубометров газа в год", - заключил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.