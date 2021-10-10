Политика Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по "Северному потоку-2"

2021-10-10 11:00

 

Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по запуску "Северного потока-2". Один из примеров таких линий - соглашение России и Венгрии о поставках газа в обход украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.

"Для нас кейс с заключением соглашения между Венгрией и Россией это о тех "красные линии", которые записаны в соглашении (президента США Джо - ред.) Байдена и (канцлера Германии Ангелы - ред.) Меркель о том, что они не допустят злоупотреблений на рынке после запуска "Северного потока-2", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина наблюдает за этим процессом и старается понять, является ли это соглашение "красной линией". По ее словам, на сегодняшний день видно, что для американских и немецких партнеров прямая угроза срыва контрактов и требование транзита в обход Украины, необоснованная цена на газ - это не "красная линия" и не элемент гибридной войны.

"Поэтому я считаю, что мы также должны начать разговор, чтобы определить "красные линии" для Украины, ЕС, США и Германии для внедрения этого проекта ("Северного потока-2" - ред.)", - подчеркнула Стефанишина.

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