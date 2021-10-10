Мир Четыре ошибки, которые следует избегать при потреблении кофе

2021-10-10 14:00

 

Представить свое утро без чашки ароматного кофе непросто. Особенно в период осенней непогоды, когда кофе - единственное, что может заставить встать с теплой постели. Кроме того, употребление кофе может быть полезным для здоровья, если его правильно пить. Однако, при неправильном потреблении кофеин может нанести вред организму.

О том, какие ошибки наиболее часто совершают любители кофе, рассказываем в нашем материале.

Пить кофе на голодный желудок

Кофе до приема завтрака может повысить уровень сахара в крови и к тому же привести к обострению и развитию хронических заболеваний пищеварительной системы, таких как гастрит или язва.

Употреблять нефильтрованный кофе

Нефильтрованный кофе - особенно если во время его приготовления кофейная гуща слишком долго оставалась в горячей воде, - содержит в себе вещества, повышающие уровень плохого холестерина.

Пить растворимый кофе

В состав растворимого кофе входит хлорогеновая кислота, которая оказывает негативное воздействие на работу сердца.

Пить больше четырех чашек кофе в день

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать нагрузку на сердце и нарушение работы сердечнососудистой и нервной систем, а также повысить артериальное давление и привести к обезвоживанию организма.

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