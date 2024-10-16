Политика ISW: Северокорейские военные позволят путину избегать мобилизации

2024-10-16 17:37

Кремль, вероятно, использует соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей для того, чтобы сформировать российские компенсационные силы и обеспечить охрану границ. Это еще больше укрепляет обязательства главы России Владимира Путина избегать мобилизации как можно дольше.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские издания сообщили 15 октября со ссылкой на анонимные источники военной разведки, что российская 11-я воздушно-десантная бригада (ВДВ) формирует "батальон" численностью 3000 человек, укомплектованный гражданами Северной Кореи (численный состав значительно превышает численность батальона).

По оценкам украинских разведывательных источников, "батальон", вероятно, будет задействован в оборонительных операциях России в Курской области и что до 18 северокорейских солдат уже дезертировали со своих позиций в Брянской и Курской областях до того, как подразделение было вовлечено в боевые действия.

ISW не может самостоятельно подтвердить правдивость этих сообщений, но российские официальные лица, в частности, не отрицали их 15 октября.

Путин внес текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который обе страны подписали в июне 2024 года, на ратификацию в Государственную думу России 14 октября.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул в комментарии кремлевскому изданию ТАСС, что договор между Россией и Северной Кореей "недвусмысленный" в том, что касается "взаимного сотрудничества в сфере обороны и безопасности".

Кремль, вероятно, использует положения соглашения о "взаимной обороне", чтобы предоставить юридическое обоснование развертыванию северокорейских солдат в зоне боевых действий в России в ответ на вторжение Украины в Курскую область.

Недавно появились сообщения о том, что небольшой контингент северокорейских военнослужащих действовал вблизи оккупированного Донецка.

Ключевые выводы ISW за 15 октября: