Жизнь Минэнерго призвало украинцев сократить потребление электроэнергии: назван период

2024-01-28 11:30



В Украине дефицит электроэнергии не фиксируется. Внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. Несмотря на это Министерство энергетики просит сократить потребление электроэнергии.

"Важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00). Минэнерго призывает потреблять электроэнергию ответственно", - заявили в ведомстве.

За прошедшие сутки на одной из ТЭС из-за незначительных технологических нарушений отключался энергоблок. В течение дня его работа была возобновлена. На одной из ТЭЦ персоналом аварийно отключен котел из-за технологических нарушений. В результате станция частично снизила свою мощность. В настоящее время объект полностью в работе. Также отключалась ТЭЦ на одном из промышленных предприятий. Нарушений в теплоснабжении не было.

В резерве есть два блока тепловой генерации, которые будут подключены к работе в случае необходимости. Ситуация контролируется. Графики отключений не используются. В результате вражеских обстрелов повреждена воздушная линия в Черниговской области. Без света осталось 359 бытовых потребителей в 6 населенных пунктах.

В Полтавской области из-за технологических нарушений в сетях обесточились бытовые потребители и админздания, в том числе котельная и роддом. Все были сначала заживлены от генераторов, а позже – по резервной схеме подключения.