Детали Марчевский: Дело Медведчука - это отвлечение внимания от отмывания Зеленским незаконных денег "ПриватБанка"

2021-10-10 12:23

Власть вручением нового подозрения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку хочет отвлечь внимание от скандалов с офшорами Зеленского, через которые выводились украденные деньги ПриватБанка.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежный" заявил глава Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.

"Давайте разберем события последних двух недель. Выходящий за рамку разумного скандал с офшорами президента, через которые выводились украденные деньги ПриватБанка, незаконная отставка спикера, то, что сегодня "ляпнула" Третьякова, это по другому назвать нельзя, это именно "ляпнула", это вообще не укладывается в здравый смысл. Нужно отвлекать внимание. Есть оппозиционный политик, личный враг президента Зеленского, который прямо на пресс-конференции так и говорит, так давайте ему быстренько состряпаем какое-то новое подозрение", - сказал Марчевский.

Он отметил, что внимательно слушал аудиозаписи, которые больше похожи на сочинение на вольную тему, и уверен, что это не Виктор Владимирович, "это не его голос, не его манера общения". Подобные записи можно сделать в кустарных условиях, на телефоне, нынешние технологии это позволяют.

"Все уже видели аудиозаписи, где президент Зеленский поздравляет кого угодно с новым годом. Или президент Лукашенко благодарит Баканова за то, что выросли надои коров. Это все делается элементарно и эти презентованные сегодня аудиозаписи это такое очень посредственное творчество наших спецслужб", - добавил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ.

По его словам, в Украине правовое государство только на бумаге. В органах сказали, что Медведчуку вручили подозрение. Но я посмотрел видео, и с уверенностью в 99% могу сказать, что оно вручено по процедуре не было. То есть, подозрение вручено в фантазиях генерального прокурора. Медведчука нужно вызвать повесткой и только тогда вручить подозрение.

"Плюс озвучена сумма залога в 1 миллиард гривен. Это абсолютный рекорд в нашей стране за все годы независимости, это раз. А два, давайте вспомним, что на Медведчука наложены персональные санкции и все его счета заблокированы. Это выглядит все абсурдною. Это сделано для двух вещей – отделения внимания и политической вендетты", - указал он.

Марчевский считает, что план с отвлечением внимания работает, так как началось обсуждение именно якобы вручения подозрения Медведчуку и все забыли о том, что говорит Третьякова и смерть Полякова.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.