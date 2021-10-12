Украина Киев занял пятое место в списке городов с наиболее грязным воздухом

2021-10-12 20:20

По состоянию на вторник, 12 октября Киев занимает пятое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные Iqair, который занимается мониторингом загрязнений атмосферы в реальном времени.

Отмечается, что индекс Киева составляет 140 при норме в 50, что характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».

Сразу после Киева идет Индия - 128 и Перу - 125. Возглавила антирейтинг Пакистан - 166.

Стоит заметить, что при таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.