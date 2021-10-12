Политика Боррель: сделка Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС

2021-10-12 22:00

Контракт Венгрии и России на поставки газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского союза. Венгрия может заключать подобные двусторонние сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, страны-члены могут заключать двусторонние соглашения.

"Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - отметил он.

Напомним, 1 октября 2021 года Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.