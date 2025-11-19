Економіка Індія уклала першу довгострокову угоду на сільйонів тонн скрапленого природного газу з США

2025-11-19 11:32

Державні нафтопереробні компанії Індії підписали першу довгострокову угоду зі США на імпорт 2,2 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) наступного року. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що провідні нафтопереробники Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. спільно оголосили тендер на закупівлю американських поставок СПГ.

За словами міністра нафти Індії Хардіп Пурі, ця угода дозволить другому за величиною споживачу СПГ у світі отримувати майже десяту частину своїх імпортних обсягів із узбережжя Мексиканської затоки США,

Як повідомляється, перед укладенням угоди представники трьох нафтопереробних заводів відвідали США для переговорів із місцевими виробниками.

Міністр Пурі додав, що ціни на постачання будуть встановлені за орієнтиром Mont Belvieu.

Як пише видання, це буде значним стрибком порівняно з минулим роком, коли США забезпечували менш ніж 0,6% імпорту СПГ до Індії.

За даними Kpler, найбільшими постачальниками країни є Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Як відомо, Нью-Делі веде переговори щодо торговельної угоди зі США, щоб знизити мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом у відповідь на її закупівлі російської нафти. Санкції вже торкнулися більш ніж половини індійських товарів, що експортуються на американський ринок.

За словами трейдерів, Phillips 66 постачатиме дві партії на місяць згідно з довгостроковим контрактом, тоді як Chevron та TotalEnergies постачатимуть по одній.