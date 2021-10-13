Политика КАРТА Власти Японии жестко озвучили претензию к РФ по спорным Курильским островам

2021-10-13 11:45

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на южную часть Курильских островов, де-факто принадлежащих РФ, распространяется суверенитет Токио.

Об этом он заявил во время дебатов в нижней палате парламента, сообщает «Радио Свобода».

По словам японского премьера, правительство планирует вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора и определению принадлежности южных Курил, которые в Японии называют северными территориями.

"На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", — сказал Фумио Кисида.

Выступая в парламенте, Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

Напомним, Курильские острова пока входят в состав Сахалинской области РФ. Япония наставивает на том, что южные острова гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – должны принадлежать ей по Трактату о торговле и границах 1855 года. СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.