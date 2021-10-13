В 2014 году Венедиктова читала лекции, а Баканов работал в "95 квартале". А как бы они шли через минное поле в Дебальцево?

2021-10-13 21:20

В Киеве судят Медведчука. Правоохранительная система без каких-либо вменяемых доказательств громко обвиняет политика в государственной измене. В качестве "доказательств" они избрали поставки угля в Украину с Донбасса. Сам Медведчук и его адвокаты уже разбили эти обвинения, поскольку уголь на Донбассе покупал не Медведчук, а государство Украина, которое без этого топлива просто бы замерзло. Да и "ЛДНР" тогда еще не были террористическими организациями, а торговля между "республиками" и Украиной шла полным ходом, поскольку Киев надеялся мирно урегулировать конфликт.

Но я не хочу анализировать юридические аспекты этого дела, это уже сделали юристы. Хочется поговорить о том цинизме, с которым действующая власть пытается убрать Медведчука с политической арены. Человека, который вернул из тюрем в семьи более полутора тысяч человек, который лично ездил в зону боевых действий договариваться с лидерами "ЛДНР" о мире, который в условиях надвигающегося энергетического коллапса в 2014 году по поручению президента Украины решил проблему поставки энергоресурсов и спас страну от замерзания. Так вот этого человека судят политические дилетанты – Венедиктова, Баканов и их начальник Зеленский. Которые в 2014 году зарабатывали деньги, в том числе и в России, а сегодня они ищут госизмену в действиях Медведчука. Это не просто двойные стандарты, это верх цинизма и правового нигилизма.

А Медведчук в суде замечательно выступил. Не только юридически разбили аргументы следствия, но и тонко указал на ничтожность действующих "зеленых" власть имущих. Медведчук спросил – как бы отнеслись Баканов и Венедиктова, которые по указке сверху сфальсифицировали уголовные дела против Медведчука, к тому факту, что Медведчук в 2014 году вел 120 военнослужащих, которых он вытащил из плена, через минное поле домой. Как бы это оценили Баканов, который в 2014 году гастролировал с "95 кварталом", и Венедиктова, которая тогда читала лекции студентам? Это тоже госизмена? Мне просто интересно, а они, эти великие государственные мужи, осмелились бы ступить на минное поле где-то под Дебальцево в 2014 году? А Зеленский смог бы? Я уверен, что нет. Зато сегодня они обвиняют человека, который смог, не побоялся. И освободил людей.

Слова Медведчука достойны того, чтобы их подать полностью. "Когда я читал эти материалы подозрения, как руководители правоохранительных органов, генпрокурор, глава СБУ, который приложил все усилия к фальсификации первого и фабрикации второго уголовного дела, в то время (2014 год, – ред.) одна читала лекции студентам, а второй создавал условия для развлекательных программ "95 квартала" — как бы они отнеслись к тому факту, когда ночью колонна из 120 человек наших военнослужащих в Луганской области, которые после операции под Дебальцево по моей договоренности были освобождены, и их надо было перевести через линию соприкосновения в пешем порядке. И не дождавшись разминирования минного поля, по этому минному полю мы шли в сторону контролируемой части Украины, подсвечивая себе путь фонариками с мобильных телефонов. Спросите у тогдашнего первого заместителя главы СБУ, который сам светил под ноги мне и себе, и той колонне, которая двигалась по минному полю, как это было. Позже он стал председателем СБУ. Интересно, как бы они к этому относились? Это тоже подрывная деятельность против Украины?" — заявил Медведчук в суде.

И правда. Неужели спасение человеческих жизней – это та самая подрывная деятельность против Украины, в которой его обвиняют?

До сих пор прокуратура не смогла собрать никаких доказательств того, в чем обвиняют оппозиционного лидера. Блеяние прокуроров в суде просто смешно. Вместо политической расправы над Медведчуком Зеленский мог бы реально приступить к установлению мира в Украине. Но вместо этого он преспокойно продолжает тратить драгоценные дни, часы, минуты, которые можно было бы использовать, чтобы наладить отношения с Россией и Донбассом. А это, на минуточку, то, что делегировал Зеленскому народ в 2019 году.

Давно уже надо было садиться за стол переговоров, использовать потенциал Виктора Медведчука как дипломата, и тогда мы наконец достигли бы хоть каких-то подвижек в вопросе мира. Но эго Зеленского не позволяет ему признать свою полную политическую беспомощность. А это не госизмена – отказаться от мира?

Зеленский ничего не сделал для окончания войны на Донбассе, только зря обнадежил народ пустыми обещаниями о мире до конца его президентского срока. Он говорил, что приоритетом должно быть возвращение людей, но, вопреки надеждам миллионов украинцев, наоборот, усугубил отношения с РФ. Причем критика России со стороны Зеленского длиться ровно до того момента, пока речь не заходит о его личных финансовых интересах. Антироссийские взгляды действующего президента никоим образом не мешали ему зарабатывать в России деньги на фильмах и сериалах с его участием. А это не госизмена?

А может быть, это вовсе не Медведчук, а Зеленский предает интересы Украины, изменяет нашей Родине?