Детали Медведчук: Власть начала дело против меня, чтобы я прекратил свою деятельность. Этого не будет, несмотря на сегодняшние абсурдные обвинения

2021-10-13 21:28

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверен, что действующая власть начала против него очередное уголовное дело, чтобы он прекратил свою деятельность, но этого не произойдет, несмотря на все абсурдные обвинения. Об этом оппозиционный политик сказал во время заседания суда. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Говоря о сегодняшнем уголовном деле, об инкриминировании мне особо тяжких преступлений, о материалах подозрения, о смешном, простите, ходатайстве по избранию меры пресечения, которое перечисляет какую-то чушь. Я не хочу на этом останавливаться, есть люди, которые профессионально осуществляют мою защиту. Все это говорит об одном - что цель поставлена ​​властью уничтожить оппозицию. Поставленная властями цель через незаконное уголовное преследование, через политические репрессии с помощью правоохранительной системы сделать все, чтобы кто-то, в данном случае я, отказался от политической борьбы, чтобы прекратил активность политической деятельности, чтобы таким образом уничтожить вторую партию в стране "Оппозиционная платформа - За жизнь", чтобы прекратить ее деятельность в Верховной Раде", - сказал он.

Медведчук подчеркнул, что "все это закончится ничем".