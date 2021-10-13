Детали Медведчук: Дело против меня - это незаконное уголовное преследование и политические репрессии

2021-10-13 21:31

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук расценивает очередное уголовное дело против него как незаконное уголовное преследование, а также как политические репрессии. Об этом оппозиционный политик сказал во время заседания суда. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Сегодня идет судебное разбирательство относительно сообщения о подозрении и материалов подозрения, а также ходатайство органов обвинения об избрании мне меры пресечения. Я внимательно изучил эти документы, не менее внимательно выслушал мнения и аргументы прокуроров, участвующих в данном судебном заседании, я хочу заявить о том, что данное уголовное дело, инкриминируемые мне тяжкие обвинения полностью безосновательные и необоснованные", - сказал он.

Медведчук отметил, что это уже второе дело, возбужденное в отношении него.

"По первому делу закончено так называемое следствие и сегодня идет ознакомление, а это второе дело, которое я расцениваю как незаконное уголовное преследование, а также как политические репрессии. Более того, обвинения, выдвинутые мне прокуратурой, следствием, а подготовленные СБУ, незаконны по ряду причин и аргументов, которые я, безусловно, приведу. Более того, обвинения вроде государственной измены, которую сейчас органы СБУ, а они как первое, так и второе дело фактически полностью расследуют, а затем передают уже органам ГБР, действия СБУ в данном случае являются незаконными и нарушают статью 36 УПК Украины", - указал нардеп.