Политика США открывают границы для иностранцев: названо главное условие въезда

2021-10-16 14:00

С 8 ноября полностью вакцинированные от COVID-19 туристы смогут въезжать в США.

Об этом сообщает BBC.

Согласно решению Белого дома, граждане 33 стран, которым ранее был запрещен въезд в Штаты, смогут попасть на территорию страны, предоставив ковид-сертификат или результаты ПЦР-теста.

Новые правила будут применяться к странам Шенгенского соглашения - группе из 26 европейских стран, - а также к Великобритании, Бразилии, Китаю, Индии, Ирану, Ирландии и Южной Африке.

Власти подчеркнули, что в США смогут въехать те, кто сделал прививку одним из препаратов, одобренных в Америке, или из списка Всемирной организации здравоохранения. В перечне указаны, среди прочего, AstraZeneca, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

Действующие правила запрещают въезд большинству неамериканских граждан, которые побывали в Великобритании, Китае, Индии, Южной Африке, Иране, Бразилии или ряде европейских стран в течение последних 14 дней.