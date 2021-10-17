Политика Газовый кризис в Европе: упадет ли цена голубого топлива

2021-10-17 10:30

Цены на газ в Европе продолжают оставаться в топе мировых новостей, так как за год они выросли на 800%. Эксперты дали свой прогноз по поводу упадет ли цена за голубое топливо или нет в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщили специалисты "Апострофу".

По словам эксперта энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа, есть различные сценарии, которые могут привести к падению цен на газ. Так, если в Китае начнется экономический кризис, тогда из-за падения промышленного производства будет и падение цен. Однако, если зима будет холодной, тогда цена не снизится.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар имеет схожую позицию по этому поводу.

"Многое будет зависеть от погодных условий - если зима будет достаточно холодной, то вряд ли цены снизятся. Кроме того, если будет серьезное падение промышленного производства, а соответствующие тенденции мы уже видим, то произойдет сокращение энергопотребления и, соответственно, упадет спрос, и снизятся цены", - сказал Гончар.

Третьим фактором, влияющим на цены на голубое топливо, эксперт назвал поведение "Газпрома", который намерен переформатировать европейский газовый рынок. Поэтому, по мнению Гончара, данный производитель и экспортер сжиженного природного газа может пойти на некоторый демпинг, чтобы получить еще большую долю на рынке.