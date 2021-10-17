Политика Захват украинских моряков: Кулеба пообещал «задавить» РФ в Гааге

2021-10-17 11:00

На этой неделе в Арбитражном суде в Гааге , где слушается дело о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, Украина разбила российские манипуляции, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что позицию Украины защищала профессиональная юридическая команда МИД.

«Когда россияне таранили «Яны Капу», они хохотали и кричали «Дави его!». Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву», – сказал Кулеба, которого цитирует МИД в Facebook.

По его словам, Украина применяет три долгосрочных инструмента для привлечения РФ к юридической ответственности: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Как известно, 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины и 24 моряка. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их.

Экипаж освободили в сентябре 2019-го в рамках обмена пленными, а 17 ноября корабли начали выводить из Керчи. 19-го их передали в «угробленном» состоянии Украине.

С 11 октября 2021-го начались устные слушания в Гааге по делу о захвате украинских кораблей. Позиция России была представлена 11 октября, а украинская делегация выступила 12 октября.