Украина Ситуация не очень простая: угля для отопительного сезона не хватает

2021-10-17 14:30

 

В Украине нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона, но Минэнерго рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил замминистра энергетики Максим Немчинов.

По словам Немчинова, на сегодня Украина имеет миллионные контракты на поставку угля.

"Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на четыре миллиона, еще на два миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть", - говорится в сообщении.

Замминистр энергетики также добавил, что Минэнерго рассчитывает на стабильную работу атомных электростанций.

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