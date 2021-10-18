Медведчук: Власть Зеленского всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией

2021-10-18 16:31

Власть президента Владимира Зеленского всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией. Об этом во время общения с журналистами после заседания Печерского районного суда Киева заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

В частности, у оппозиционного политика поинтересовались, связано ли, по его мнению, сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения ему в виде круглосуточного домашнего ареста по новому подозрению до 7 декабря с деятельностью "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая выступает мостиком между Россией и Европой, Востоком и Западом.

"Если учитывать, а для этого есть достаточно аргументов, что за всеми этими решениями, за незаконным уголовным преследованием стоит власть, стоит команда Зеленского и его окружение, то нет альтернативных выводов, кроме того, что власть сегодня пытается всячески воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные – экономические отношения. И мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ – это выгодно, в первую очередь Украине. Ни Западу, ни России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов", - отметил Медведчук.

При этом, по его словам, можно приводить множество аргументов в пользу этого утверждения.

"Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямым поставкам и могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходиться в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятии с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины – он как раз заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНГ, на рынках России и на рынках стран Азиатско-тихоокеанского региона", - перечислил политик.

Медведчук подчеркнул, что если не видеть в этом перспективы, значит не видеть вообще путей восстановления украинской экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан.

"И это не просто ошибка – это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношений торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, при чем молниеносным, каким-то разовым мотивам, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной. Вот это страшно. Страшно для власти, страшно для судьбы страны и страшно, самое главное, для простых людей, которые от этого будут иметь негативные последствия во всем - в ценах, в рабочих местах, в жилищно-коммунальных тарифах, в правах и в гарантиях на то, что они должны обладать в нормальном, демократическом, правовом государстве. Все это подвержено сегодня уничтожению. Страна идет по пути узурпации власти и установления диктатуры, и это не принесет пользы нашим гражданам", - подытожил он.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.