Детали ВЫБИРАЕМ ДУХОВКУ ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ

2021-10-20 09:02

Приготовление пищи в духовке позволяет не только насладиться вкусными и полезными блюдами, но и значительно сэкономить время, проведенное на кухне. Для этого необходимо выбрать правильную технику, способную выполнять множество полезных функций и соответствовать вашим потребностям.

Если вы решили купить духовой шкаф, стоит обращать внимание на его тип, стоимость и прочие характеристики. Об этих и других критериях расскажем подробнее в статье.

Как выбрать подходящую духовку?

На украинском рынке широко представлены как модели, работающие на газу, так и электрические. Все больше пользователей останавливает выбор на последнем типе устройств благодаря таким их преимуществам:

легкий контроль температурного режима;

большая безопасность (ввиду отсутствия открытого пламени);

расширенная функциональность.

Если к вашему жилью подведен газопровод и экономия бюджета стоит на главном месте, то лучше отдать предпочтение первому типу духовых шкафов. Их приобретение и эксплуатация обойдутся дешевле, чем электрических моделей.

Какие еще критерии стоит учитывать при выборе духового шкафа?

Приобретая кухонную технику, важно обращать внимание не только на ее габариты, но и функциональность. Обилие режимов и возможность готовить несколько блюд на разных уровнях одновременно – необходимость для больших семей.

Перед покупкой духового шкафа следует определиться с его особенностями, которые вам помогут создавать кулинарные шедевры. Хорошими помощниками станут:

гриль;

пароварка;

размораживание;

вертел;

функция СВЧ и другие.

В семьях с малышами необходимостью становится наличие в духовке функции блокировки от детей. Значительно приятнее и легче делают использование данного вида техники автодоводчик, подсветка, электроподжиг, таймер.

Выбирая подходящий духовой шкаф, обращайте внимание на количество встроенных программ. Для приготовления базовых простых блюд может вполне хватить пяти. Стоимость таких моделей ниже, чем устройств с большим числом программ (15 и выше).