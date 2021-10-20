Спорт Реформа FIFA: чемпионаты мира по футболу хотят проводить каждые два года

2021-10-20 15:15

Международная федерация футбола (FIFA) намерена проводить чемпионаты мира каждые два года, начиная с 2026 года, сообщает испанское радио Cadena SER.

Об этом организация уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации. Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных.

Также президент международной организации Джанни Инфантино представил национальным федерациям проект нового международного календаря, согласно которому футболисты будут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас.

Кроме того, предлагается сократить отборочные турниры. Предполагается, что отбор на ЧМ должен состоять максимум из семи туров.

В организации подчеркивают, что данные реформы позволят сократить нагрузки на футболистов.

Также в FIFA отметили, что общее число матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд – с 38 до 34.

Голосование за новый международный календарь состоится в декабре этого года.

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Роналду предложил Зинедина Зидана на пост главного тренера Манчестер Юнайтед 2021-10-19 19:14