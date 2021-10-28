Политолог о митингах возле дома Медведчука: ОПЗЖ показала силу

Политолог обратил внимание на то, что люди любят сетовать, задаваясь вопросом о том, почему на Украине не протестуют. При этом мало кто задается вопросом о том, почему протесты не приводят к реальным изменениям и не удается переломить ситуацию, взяв под контроль националистов.

"Знаете, очень сложно протестовать, когда наряду с "бультерьерами" - с представителями националистических кругов, с которыми можно было бы справиться, маячит силовой аппарат государства. В этом ключевая проблема. Те, кто пытался лечить подобное подобным, сталкивались с подавляющим неравенством сил. На стороне националистов, в конце концов, выступало государство. И не раз демонстрировало, что так называемая "патриотическая" франшиза не пустой звук. И она работает", - пояснил Золотарев.

Политолог заметил, что сама по себе форма протестов у дома Медведчука указывает на то, что "команды на обострение сверху дано не было". Украинский эксперт заметил, что толпа митингующих была необходима для того, чтобы "поиграть на нервах" и вызвать по возможности ответную реакцию со стороны сопартийцев Медведчука. Золотарев обратил внимание на то, что в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" действительно ответили на нападки, однако сделали это профессионально и "технологично".

"Судя по всему, сторонники Виктора Медведчука - а в партии сейчас очень непростая ситуация, в "Оппозиционной платформе" сейчас есть несколько центров влияния - решились сделать то, что давно следовало, а именно продемонстрировать момент силы. Показать, что они в состоянии за себя постоять и в состоянии защищаться. В конце этой недели заговорили, что на пикетирование дома Медведчука в Конча-Заспе организуют группу бродячих активистов, таких "моджахедов по найму". Это не было секретом. В ответ успели собрать контрмитинг и, по большому счету, с задачей справились", - заметил Золотарев.

Ранее Виктор Медведчук отмечал, что протесты у его дома - уже не первая акция, которую проводят национал-радикалы. Такие мероприятия устраиваются с целью психологического давления на него и его семью.