Политика Сколько времени уйдет на вступление Украины в ЕС: мнение политолога

2022-05-21 20:30

 

Уже в июне 2022 года Евросоюз будет рассматривать вопросы членства Украины в ЕС. Однако чтобы нас окончательно приняли, нужно время.

В первую очередь, мы должны дождаться ответа Еврокомиссии. Об этом 24 канала политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, передает «Акцент»

Вместе с тем он добавил, что разными кругами экспертов распространяется информация о том, что страны положительно настроены на то, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Хотя официальной поддержки пока не звучало.

С 2014 года многое изменилось. И так как Украина сейчас готова к европейской интеграции и членству, не готовы большинство балканских стран,– считает политолог.

Сколько времени займет вступление Украины в ЕС

Шеренговский надеется, что вероятнее всего Еврокомиссия выдвинет положительное решение по кандидатству Украины в ЕС. Однако для полного завершения процесса требуется некоторое время.

«Путь к членству в ЕС будет, однако относительно скорым. Должны понимать, что это вопрос не одного, двух или даже трех лет«, – считает Шеренговский.

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