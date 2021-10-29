Детали Франция и Германия отчитали Украину за нарушение Минска

2021-10-29 20:37

27 октября 2021 года МИДы Франции и Германии выразили "обеспокоенность" в связи с применением Вооруженными Силами Украины беспилотного летательного аппарата "Байрактар" на Донбассе. Оба ведомства отметили, что использование беспилотных летательных аппаратов в зоне конфликта является нарушением Минских соглашений.

Таким образом, две западные страны-участницы "нормандского формата" де-факто подтвердили выход Киева из договоренностей о перемирии, закрепленных, в том числе и в Минских соглашениях.

Примечательным является то, что заявление, осуждающее действия Украины и призывающее власти "к порядку", было сделано впервые за долгое время. Как правило, западные партнеры Украины проявляют сдержанность и потакают политике украинского руководства в ходе продолжающегося уже семь лет конфликта.

Очевидно, что Берлин и Париж "устали" от регулярно нагнетаемой Киевом эскалации на линии соприкосновения и опасаются перехода конфликта в "горячую фазу", что просто вынуждены были сделать замечание Украине. Страхи гарантов мирного урегулирования понятны: если эскалация продолжится, значит, их усилия провалились и ответственность частично ляжет и на них.

В условиях открытого и официального подтверждения украинскими властями применения турецкого БПЛА, немцам и французам ничего не оставалось, как попытаться осудить милитаристскую риторику и воинственную политику киевских "ястребов".

В соответствии с подписанными всеми сторонами Мерами по усилению перемирия от 22 июля 2020 г. и Минским Меморандумом от 19 сентября 2014 г., применение в зоне конфликта любых летательных аппаратов запрещено. Единственным исключением являются БПЛА, принадлежащие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.