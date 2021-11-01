Детали Стало известно, какие субсидии украинцы получат в новом отопительном сезоне

2021-11-01 19:00

На данный момент автоматически назначена субсидия почти 2 миллионам домохозяйств. Заявления от людей продолжают поступать и с началом отопительного периода их количество возросло

До трех миллионов семей в Украине могут получить субсидии на оплату ЖКУ в новм отопительном сезоне. Средний размер субсидии составит около 2 тыс. гривен.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов эта сумма может составлять и 3-5 тысяч гривен.

На данный момент автоматически назначена субсидия почти 2 миллионам домохозяйств. Заявления от людей продолжают поступать и с началом отопительного периода их количество возросло.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в госбюджете 2021 года достаточно средств на выплату субсидий. Верховная рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которым увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд гривен.

Напомним, граждане Украины, имеющие задолженность по уплате алиментов не смогут рассчитывать на субсидии. Исключение составят украинцы, имеющие справку об алкогольной или наркотической звависимости.

Также сообщалось, что правительство отменило 50-процентный норматив на услуги предприятий ЖКХ. Граждане смогут им воспользоваться только в том случае, если их регион будет отнесён к "красной зоне" распространения коронавирусной инфекции.